L’Heure musicale : le collage en musique Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris L’Heure musicale : le collage en musique Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 30 septembre 2023, Paris. Le samedi 30 septembre 2023

de 10h30 à 11h30

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit

Un samedi par mois à 10h30, venez partager, écouter et parler de musique en compagnie des bibliothécaires. Collage :

« Procédé de composition consistant à assembler et coller des fragments de

matériaux hétérogènes ; œuvre composée selon ce procédé »

(dictionnaire Larousse) Depuis

le début du 20eme siècle, les artistes ont intégré le principe de collage dans

leurs œuvres. Les

possibilités techniques évoluant avec le temps, ce principe s’est propagé dans

toutes les sphères musicales, devenant même parfois un moyen de composer. À

travers l’écoute de notre sélection, vous découvrirez comment les compositeurs

se sont approprié cette technique au fil du temps. Samedi 30 septembre 2023 à 10h30 Auditorium (niveau -1) Tout public Entrée libre Retrouvez nos Heures Musicales sur la plateforme des audioblogs d’ARTE Radio Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-you +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/

©M.Y. Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar Adresse 41, rue d'Alleray Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris latitude longitude 48.83680697942,2.30348101924335

Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/