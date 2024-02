L’Heure musicale Espace Desfriches (bibliothèque) Olivet, samedi 10 février 2024.

L’Heure musicale Musique sans frontière à la bibliothèque Le Temps Retrouvé Samedi 10 février, 15h00 Espace Desfriches (bibliothèque) Sur réservation

Violin Phonix est né d’une rencontre entre Maxime Morise et Christopher Cohen. Ces deux fortes personnalités font connaissance au Royal College of Music de Londres et se découvrent en commun la volonté de montrer la richesse du violon. Ils proposent des compositions originales, mêlant violon et voix, entièrement élaborées et jouées par eux-mêmes. Leur processus créatif se nourrit d’une large variété d’inspirations musicales, allant du folk aux musiques de film.

Espace Desfriches (bibliothèque) 365 rue du général de Gaulle Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire

