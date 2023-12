L’heure musicale : destination danger Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris L’heure musicale : destination danger Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 17 février 2024, Paris. Le samedi 17 février 2024

de 10h30 à 11h30

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit

Un samedi par mois à 10h30, venez partager, écouter et parler de musique en compagnie des bibliothécaires. L’Heure musicale : Destination Danger Un samedi par mois à 10h30, venez partager, écouter et parler de musique en compagnie des bibliothécaires. Climats extrêmes, guerres, risques d’enlèvement ou frontières fermées… bien des pays ne se prêtent pas au tourisme. Mais s’il est risqué d’y passer ses vacances, pourquoi ne pas les découvrir en musique ? En toute sécurité, nous vous invitons à un petit tour du monde sonore des pays où l’on n’ira jamais. Samedi 17 février à 10h30 Auditorium (niveau-1) Tout public à partir de 6 ans Entrée libre Retrouvez nos Heures Musicales sur la plateforme des audioblogs d’ARTE Radio Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/

