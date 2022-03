L’heure musicale : Correspondances, la musique dans les lettres d’auteurs. Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’évènement: île de France

L’heure musicale : Correspondances, la musique dans les lettres d’auteurs. Médiathèque Marguerite Yourcenar, 14 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 14 mai 2022

de 11h00 à 12h00

gratuit

Un samedi par mois à 11h, venez partager, écouter et parler de musique en compagnie des bibliothécaires. Ce mois-ci, les discothécaires vous convient à “Correspondances, la musique dans les lettres d’auteurs”. Nous vous proposons ce mois-ci une intrusion dans l’intimité des lettres et des journaux d’auteurs. Qu’ils soient musiciens ou mélomanes, ils parlent de musique avec passion à leurs interlocuteurs et nous donnent envie d’en savoir plus. Samedi 14 mai de 11h à 12h Entrée libre, dans la limite des places disponibles Auditorium (niveau -1) Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray Paris 75015

12 : Vaugirard (Paris) (345m) 88 : Alleray – la Quintinie / Médiathèque Yourcenar (Paris) (133m)

Contact : 0145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ Musique

