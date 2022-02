L’heure musicale – Concert d’orgue – Claude Schnitzler Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obernai

L’heure musicale – Concert d’orgue – Claude Schnitzler Obernai, 8 mai 2022, Obernai. L’heure musicale – Concert d’orgue – Claude Schnitzler Obernai

2022-05-08 16:30:00 – 2022-05-08 17:30:00

L'Association des Amis de l'Orgue Merklin, vous propose un concert avec Claude Schnitzler, organiste et chef d'orchestre alsacien. C'est à l'Opéra du Rhin, où il entre comme chef de chant, que Claude Schnitzler va trouver le berceau privilégié où épanouir son talent. Il a en effet la chance d'être assistant d'Alain Lombard à la direction musicale. Il travaille ensuite avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg.

+33 6 68 64 73 69

