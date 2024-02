L’heure musicale concert d’orgue avec Noé Brenckle Obernai, dimanche 10 mars 2024.

Concert avec Noé Brenckle, co-titulaire de l’orgue Silbermann de l’abbatiale d’Ebersmunster depuis 2022 et organiste à l’église Saint-Louis-en-Ville à Strasbourg depuis 2018.

L’Association des Amis de l’Orgue Merklin, vous propose un concert avec Noé Brenckle.

Né en 2005, Noé Brencklé est co-titulaire de l’orgue Silbermann de l’abbatiale d’Ebersmunster depuis 2022 et organiste à l’église Saint-Louis-en-Ville à Strasbourg depuis 2018.

Il découvre l’orgue à l’âge de 8 ans avec Robert Pfrimmer, ancien maître de chapelle de la cathédrale de Strasbourg et travaille ensuite avec Marc Baumann, ancien organiste à la cathédrale de Strasbourg.

En septembre 2018, il entre au conservatoire de Strasbourg dans la classe d’orgue de Johann Vexo, organiste à Notre-Dame de Paris et à la cathédrale de Nancy, où il obtient le diplôme d’études musicales (DEM) à l’unanimité avec les félicitations du jury en mai 2023. Il y enrichit sa formation en travaillant notamment l’improvisation avec Daniel Maurer et l’orgue baroque avec Martin Gester.

Depuis septembre 2023, il poursuit ses études supérieures au conservatoire de Caen dans la classe d’orgue d’Erwan Le Prado (Grand Prix de Chartres en 2000), et de Saki Aoki (Grand Prix de Chartres en 2008). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 16:30:00

fin : 2024-03-10 17:30:00

rue du Chanoine Gyss

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est contact@merklin.fr

