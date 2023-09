L’Heure musicale : après dissipation des brumes musicales… Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris L’Heure musicale : après dissipation des brumes musicales… Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 25 novembre 2023, Paris. Le samedi 25 novembre 2023

de 10h30 à 11h30

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit

Un samedi par mois à 10h30, venez partager, écouter et parler de musique en compagnie des bibliothécaires. Après dissipation des brumes musicales… Canicule, cyclones, orages, les phénomènes météorologiques

sont aujourd’hui au cœur de toutes les discussions et débats. Mais qu’en est-il

de leurs influences sur la musique ? Venez

découvrir nos prévisions sonores lors d’un

bulletin météo musical inédit ! Samedi 25 novembre 2023 à 10h30 Auditorium (niveau -1) Tout public à partir de 6 ans

Entrée libre Retrouvez nos Heures Musicales sur la plateforme des audioblogs d’ARTE Radio Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-you +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/

