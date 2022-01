L’Heure littéraire Romi’lit Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

L’Heure littéraire Romi’lit Bibliothèque Jacqueline de Romilly, 29 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 29 janvier 2022

de 15h00 à 16h00

gratuit

Cette première « Heure littéraire » de l’année 2022 sera consacrée à une sélection de romans dans le cadre du Prix des lecteurs et lectrices de la Ville de Paris. Venez échanger avec les bibliothécaires autour de vos lectures de premiers romans ! Dans le cadre du Prix des lecteurs et lectrices de la Ville de Paris, découvrez une sélection de premiers romans d’auteurs et autrices francophones, publiés lors des rentrées littéraires de septembre 2021 et janvier 2022. Vous avez particulièrement aimé (ou détesté) certains titres ? Les bibliothécaires seront ravis d’en discuter avec vous ! Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16, avenue de la Porte Montmartre Paris 75018 Contact : 01 42 55 60 20 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre/ Nature

Date complète :

2022-01-29T15:00:00+01:00_2022-01-29T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Jacqueline de Romilly Adresse 16, avenue de la Porte Montmartre Ville Paris lieuville Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris Departement Paris

Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/