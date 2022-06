L’heure Joyeuse Brésil, 30 juin 2022, .

L’heure Joyeuse Brésil



2022-06-30 – 2022-06-30

L’heure joyeuse revient au Cornemuse avec le Professeur Violet. Pour chaque Heure Joyeuse, le Professeur Violet propose une destination musicale de son choix, la cuisine du Cornemuse propose un menu de la destination choisie et le bar un cocktail spécifique. La pinte aux prix de la bière et offre sur les softs.

Annonce du Violet :

« Jeudi 30 juin dès 18h00..on s’installe au Cornemuse direction Bresil et on se pose à Rio de Janeiro. On va vous envoyer du soleil dans les oreilles et dans les papilles… découvrir la musique brésilienne en une soirée c’est comme vouloir gravir le Mont Blanc en Havahïnas, il y en a qui on a essayé… sa richesse culturelle et son innovation foisonnante déposé sur le fort métissage du pays. Ses genres les plus célèbres sont la Samba, la Bossa Nova et le Forro. Ils se complètent d’une scène contemporaine aux revendications souvent sociales, faisant la part belle à l’Axé, au Reggae, au Funk Carioca et au Rap. Cerner la musique brésilienne est une entreprise vaine, tant ses courants présentent une richesse d’influences. Héritage des cultures amérindienne, africaine et européenne, la musique populaire brésilienne digère ses multiples racines pour en faire émerger une identité propre, métissée. Elle rend surtout la parole aux Brésiliens, notamment lors des années de dictature (1964-1984), invitant celui qui l’écoute à entendre cette histoire collective turbulente et à prendre parti pour plus de démocratie »

dernière mise à jour : 2022-06-21 par