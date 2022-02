L’heure française Château-Thierry, 13 mars 2022, Château-Thierry.

L’heure française Château-Thierry

2022-03-13 17:00:00 – 2022-03-13

Château-Thierry Aisne

0 Cette heure française s’ouvre sur la Sonate pour violon et piano de Claude Debussy. Composée durant l’hiver 1916-1917, son compositeur écrira à son propos qu’elle est « intéressante à un point de vue documentaire de ce qu’un homme malade peut écrire durant une guerre ». Debussy fera d’ailleurs sa dernière apparition en public avec cette œuvre, et il mourra moins d’un an après sa création. Les différents thèmes des trois mouvements semblent, comme dans un certain poème de Verlaine, « Tristes sous leurs déguisements fantasques » et l’œuvre peint un tableau mystérieux et douloureux, plein d’angoisse et de tendresse.

Nous poursuivons ce programme avec la Sonate pour violon et piano de Francis Poulenc, une œuvre tragique, souvent incomprise, et singulière dans le panorama de la sonate française du XXe siècle. Ses contemporains l’accueillent sévèrement et elle est rapidement jugée inutile, médiocre et décevante, même par son compositeur. Elle est dédiée à la mémoire du poète et dramaturge espagnol Federico Garcia Lorca que Poulenc admirait profondément, mort fusillé en 1936.

Pour finir, nous vous proposons une œuvre de Darius Milhaud, Cinéma fantaisie, d’après le Boeuf sur le toit. Achevée en 1919 et écrite à l’origine pour accompagner un film muet de Charlie Chaplin, cette pièce, comme son titre, sont inspirés d’une ancienne chanson brésilienne, nommée « O boi no telhado » et dont le refrain revient près de quatorze fois sur douze tonalités différentes.

Programme

Claude Debussy (1862-1918)

Sonate pour violon et piano | 1916-1917

Allegro vivo

Intermède. Fantasque et léger

Finale. Très animé

Francis Poulenc (1899–1963)

Sonate pour violon et piano | 1942-1943

Allegro con fuoco

Intermezzo

Presto tragico

Darius Milhaud (1892–1974)

Cinéma fantaisie d’après Le Bœuf sur le toit, op.58b | 1919

+33 1 40 20 09 20 https://www.jeunes-talents.org/

Jeunes Talents

Château-Thierry

dernière mise à jour : 2022-02-15 par