L’heure Exquise Parc d’Astanière, 8 octobre 2021, Villiers-le-Bel.

L’heure Exquise

Parc d’Astanière, le vendredi 8 octobre à 19:00

La Mission Agenda de Villiers le Bel et la Compagnie l’éclat des geste proose une déambulation poétique originale au coeur du Mont Griffard Présentation : La tombée du jour est propice à de nouvelles perceptions de notre environnement : les sons, la lu-mière, les couleurs, les odeurs changent. L’espace qui nous enveloppe, le silence qui l’accompagne nous révèlent de façon plus sensible le végétal, ses formes, ses contours, sa texture. Une déambulation sur les chemins du mont Griffard, parfois à la lisière de l’urbain, sera ponctuée d’événements poétiques — danse, musique, paroles —, pour mieux découvrir ou redécouvrir les espaces de la ville avec étonnement, émotion, curiosité. Une façon originale et profonde de nous relier à ce qui nous entoure. Générique : Conception, mise en espace, interprétation : Isabelle DUFAU Interprétation et musique : Louko Duo : Coline VERGER (violon) et Lucie LACOUR (violoncelle) Eva Maria SCHIEFFER (flûte traversière) Interprétation / lecture : Evelyne MENDY Accompagnement technique : Clermont PITHAN Durée : 55 mn

Entrée libre

Invitation à une déambulation poétique en musique en geste et en mots pour découvrir le Mont Griffard à la nuit tombante

Parc d’Astanière 37 rue Julien Boursier Villiers-le-Bel Village Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T19:00:00 2021-10-08T21:00:00