L'HEURE EXQUISE DES NANCYPHONIES Nancy, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Nancy.

Nancy Meurthe-et-Moselle LIAM DUGELAY piano Né en 2003 à Paris, de double nationalité canadienne et française, Liam Dugelay étudie au Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Paris dans la classe d’Hugues Leclère et obtient son Diplôme d’Études Musicales (DEM) en piano en 2020. Admis récemment à la Chapelle Musicale Reine Élisabeth à Waterloo (Belgique), il travaille sous la direction de Louis Lortie et d’Avedis Kouyoumdjian.

Il s’est produit avec l’orchestre du Lycée Racine à Paris en décembre 2019 (concerto n°1 de Beethoven) ou dans le cadre des journées du patrimoine en 2020. En juin 2021, il a participé à une master class de Philippe Hersant autour de son œuvre Österlied pour quintette à vent et piano.

En octobre 2021, il interprétera le cycle de mélodies Chants de l’âme d’Olivier Greiff dans le cadre du concert de la création française de son quatuor.

En parallèle de ses études au CRR de Paris, Liam a été élève à l’Académie Orford Music (Canada) dans la classe de Sarah Davies Buechner et a participé au Concert de la Relève, interprétant les Variations sur un thème de Paganini de Brahms. CHOPIN Polonaise-Fantaisie op. 61

WAGNER / LISZT Paraphrase sur l’ouverture de Tannhauser

RAVEL Gaspard de la nuit

