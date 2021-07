Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy L’HEURE EXQUISE DES NANCYPHONIES Nancy Nancy

AYANA KAMIZONO violon

SAKURA NAGANO piano

SAKURA NAGANO piano ¿Egérie des Nancyphonies 2021, Ayana Kamizono possède déjà à 22 ans une solide expérience de la scène et des concours internationaux. Aux côtés de sa compatriote Sakura Nagano, elle livre une vision engagée d’un des sommets du répertoire, la sublime Sonate en la majeur de César Franck. MOZART Sonate en sol majeur K 301

FRANCK Sonate en la majeur

RACHMANINOV Danse hongroise ¿ dernière mise à jour : 2021-06-23 par

