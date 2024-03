L’heure du poème Sancheville, samedi 23 mars 2024.

L’heure du poème Sancheville Eure-et-Loir

L’Heure du Poème est un événement créé par la Caravane des Poètes en 2013 et qui connaît depuis, vu son succès, une nouvelle édition chaque année à la mi-mars.

Ce jour-là, six comédiens, musiciens et chanteurs de la Caravane des Poètes sont dispersés dans tout le département d’Eure-et-Loir. Ce jour-là, quel que soit votre âge, vivez une grande aventure poétique ! Ce jour-là, les artistes de la Caravane des Poètes vous font entendre la poésie du patrimoine et la poésie qui s’écrit aujourd’hui, le tout accompagné de quelques notes de musique. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 15:00:00

fin : 2024-03-23

Rue de Croix

Sancheville 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

