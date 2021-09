Varennes-Vauzelles Centre Gérard Philipe Nièvre, Varennes-Vauzelles L’Heure du Jeu Centre Gérard Philipe Varennes-Vauzelles Catégories d’évènement: Nièvre

Centre Gérard Philipe, le mercredi 13 octobre à 14:30

L’équipe de la médiathèque-ludothèque de Varennes-Vauzelles de venir jouer et découvrir les jeux disponibles.

Gratuit, réservation conseillée

Venez jouer en famille ou entre amis et découvrir les jeux de la Ludothèque ! Centre Gérard Philipe 54 avenue Louis Fouchère 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Château de Véninges Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-13T14:30:00 2021-10-13T17:00:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-13T14:30:00 2021-10-13T17:00:00