L’HEURE DU CONTE

L’HEURE DU CONTE, 22 juin 2022, . L’HEURE DU CONTE



2022-06-22 15:00:00 – 2022-06-22 A la découverte de belles histoires racontées par les bibliothécaires.

Pour les enfants de 6 ans 10 ans. Sur réservation uniquement. A la découverte de belles histoires racontées par les bibliothécaires.

Pour les enfants de 6 ans 10 ans. Sur réservation uniquement. mediatheque@villeneuve-les-beziers.fr +33 4 67 39 47 51 dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville