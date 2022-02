L’Heure du Conte Villevocance Villevocance Catégories d’évènement: Ardèche

Villevocance

L’Heure du Conte Villevocance, 8 février 2022, Villevocance. L’Heure du Conte Rue du cimetière Bibliothèque L’Arbres à livres Villevocance

2022-02-08 17:00:00 – 2022-02-08 18:00:00 Rue du cimetière Bibliothèque L’Arbres à livres

Villevocance Ardêche Villevocance Les mardis soirs une semaine sur deux (hors vacances scolaires) Mariette et Colette régalent petits et grands avec des contes pour grandir, s’émerveiller et rêver ! À partir de 3 ans. foretdescontes@gmail.com +33 4 75 34 69 60 http://www.foretdescontes.fr/ Rue du cimetière Bibliothèque L’Arbres à livres Villevocance

dernière mise à jour : 2022-01-27 par Office de Tourisme Ardèche Grand Air

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Villevocance Autres Lieu Villevocance Adresse Rue du cimetière Bibliothèque L'Arbres à livres Ville Villevocance lieuville Rue du cimetière Bibliothèque L'Arbres à livres Villevocance Departement Ardêche

Villevocance Villevocance Ardêche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villevocance/

L’Heure du Conte Villevocance 2022-02-08 was last modified: by L’Heure du Conte Villevocance Villevocance 8 février 2022 Ardèche Villevocance

Villevocance Ardêche