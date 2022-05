L’heure du conte Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: 65500

Vic-en-Bigorre

L’heure du conte Vic-en-Bigorre, 1 juin 2022, Vic-en-Bigorre. L’heure du conte Quai Rossignol Médiathèque Vic-en-Bigorre

2022-06-01 10:30:00 10:30:00 – 2022-06-01 11:30:00 11:30:00 Quai Rossignol Médiathèque

Vic-en-Bigorre 65500 Un mercredi par moi, la médiathèque de Vic-en-bigorre accueille les enfants de 3 à 10 ans pour des lectures thématiques.

Ce mercredi, lecture autour des albums d’Élise Gravel. +33 5 62 43 05 25 Quai Rossignol Médiathèque Vic-en-Bigorre

dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Catégories d’évènement: 65500, Vic-en-Bigorre Autres Lieu Vic-en-Bigorre Adresse Quai Rossignol Médiathèque Ville Vic-en-Bigorre lieuville Quai Rossignol Médiathèque Vic-en-Bigorre Departement 65500

Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre 65500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vic-en-bigorre/

L’heure du conte Vic-en-Bigorre 2022-06-01 was last modified: by L’heure du conte Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre 1 juin 2022 65500 Vic-en-Bigorre

Vic-en-Bigorre 65500