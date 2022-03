L’Heure du conte – Vacances de printemps en famille Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

L'Heure du conte – Vacances de printemps en famille Obernai, 13 avril 2022, Obernai.

2022-04-13 – 2022-04-13

Obernai Bas-Rhin EUR Lectures d’albums et de contes sur le thème du printemps et de la famille par les bibliothécaires.

Lectures d'albums et de contes sur le thème du printemps et de la famille par les bibliothécaires.

Tous publics – Enfants de tous âges.

Tous publics – Enfants de tous âges. Obernai

