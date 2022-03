L’heure du conte (thématique pâques) Riquewihr Riquewihr Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2022-04-13

Riquewihr Haut-Rhin Riquewihr Les vacances de Pâques sont déjà arrivées et il faut occuper les enfants. Pourquoi ne pas pousser la porte de la bibliothèque de Riquewihr, pour profiter de contes sur le thème du renouveau, de Pâques…? Dans la bibliothèque, des œufs sont cachés…chacun d’entre eux correspond à une comptine une chanson ou une histoire directement liée à Pâques ! Envie d’occuper vos enfants pendant les vacances ? Pourquoi ne pas pousser la porte de la bibliothèque de Riquewihr, pour profiter de contes sur le thème du renouveau, de Pâques…? +33 3 89 49 00 07 Les vacances de Pâques sont déjà arrivées et il faut occuper les enfants. Pourquoi ne pas pousser la porte de la bibliothèque de Riquewihr, pour profiter de contes sur le thème du renouveau, de Pâques…? Dans la bibliothèque, des œufs sont cachés…chacun d’entre eux correspond à une comptine une chanson ou une histoire directement liée à Pâques ! Riquewihr

dernière mise à jour : 2022-03-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

