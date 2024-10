L’Heure du conte Spécial Halloween Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur Seine-Maritime

Harfleur

Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur

L’Heure du conte Spécial Halloween Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur, mardi 29 octobre 2024.

L’Heure du conte Spécial Halloween

Bibliothèque Elsa Triolet 3 Rue Jehan de Grouchy Harfleur Seine-Maritime

La bibliothèque Elsa Triolet vous invite pour une heure de contes sur le thème d’Halloween. Fantômes, sorcières et monstres en tout genre seront de sortie et feront frissonner les plus jeunes avec leurs histoires.

Pour les enfants de 4 à 7 ans

Sur inscription au 02 35 13 30 53

La bibliothèque Elsa Triolet vous invite pour une heure de contes sur le thème d’Halloween. Fantômes, sorcières et monstres en tout genre seront de sortie et feront frissonner les plus jeunes avec leurs histoires.

Pour les enfants de 4 à 7 ans

Sur inscription au 02 35 13 30 53 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-29 18:00:00

fin : 2024-10-29

Bibliothèque Elsa Triolet 3 Rue Jehan de Grouchy

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie bibliotheque@harfleur.fr

L’événement L’Heure du conte Spécial Halloween Harfleur a été mis à jour le 2024-10-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

mardi 29 octobre 2024 L’Heure du conte Spécial Halloween Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur L'Heure du conte Spécial Halloween Bibliothèque Elsa Triolet 3 Rue Jehan de Grouchy Harfleur Seine-Maritime 2024-10-29 à 18:00:00 .La bibliothèque Elsa Triolet vous invite pour une heure de contes sur le thème d'Halloween. Fantômes, sorcières et monstres en tout genre seront de sortie et feront frissonner les plus jeunes avec leurs histoires. Pour les enfants de 4 à 7 ans Sur inscription au 02 35 13 30 53