L’heure du Conte Saint-Rémy-de-Provence, 16 février 2022, Saint-Rémy-de-Provence.

L'heure du Conte Bibliothèque municipale Joseph Roumanille 4 boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence

2022-02-16 15:00:00 15:00:00 – 2022-06-29 16:00:00 16:00:00 Bibliothèque municipale Joseph Roumanille 4 boulevard Gambetta

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Pour les 4 à 9 ans :



• 26 janvier : Histoires sous la neige

• 16* | 23 février : Histoires de princesses et de princes

• 30 mars : Histoires de monstres et de dragons

• 20* | 27 avril : Histoires de fées et d’elfes

• 25 mai : Histoires d’ogres

• 29 juin : Histoires de magiciens et de génies



* période de vacances scolaires.

Contes traditionnels, contes modernes ou contes mythologiques.

1 séance par mois, d’octobre 2021 à juin 2022 le mercredi de 15h à 16h.

1 thématique par séance, 4 à 6 contes + pause goûter.

bibliotheque@ville-srdp.fr +33 4 90 92 70 21

Bibliothèque municipale Joseph Roumanille 4 boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence

