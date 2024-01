L’heure du conte Entrée 1 avenue de la Mer Saint-Georges-de-Didonne, mercredi 13 mars 2024.

L’heure du conte Entrée 1 avenue de la Mer Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

L’Heure du Conte à la Médiathèque de Saint-Georges-de-Didonne.

Un moment d’éveil et de partage accompagné de comptines et d’histoires.



– Pour les enfants de moins de 3 ans 10h à 10h45

– Pour les enfants de plus de 3 ans 11h à 11h45

Entrée 1 avenue de la Mer Centre Culturel de la Côte de Beauté

Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine mediatheque@sgdd.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 10:00:00

fin : 2024-03-13 11:45:00



