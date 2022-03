L’heure du conte : Quel cirque ! Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

L’heure du conte : Quel cirque ! Musée des Beaux-Arts de Rouen, 14 avril 2022, Rouen. L’heure du conte : Quel cirque !

le jeudi 14 avril à Musée des Beaux-Arts de Rouen

L’heure du conte, en partenariat avec le réseau Rn’Bi Rouen.

/ Durée : 45 min / Gratuit / A partir de 4 ans / 15 personnes maximum

L’heure du conte : Quel cirque ! Musée des Beaux-Arts de Rouen Esp. Marcel Duchamp, 76000 Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T10:45:00;2022-04-14T11:00:00 2022-04-14T11:45:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Musée des Beaux-Arts de Rouen Adresse Esp. Marcel Duchamp, 76000 Rouen Ville Rouen lieuville Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen Departement Seine-Maritime

Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

L’heure du conte : Quel cirque ! Musée des Beaux-Arts de Rouen 2022-04-14 was last modified: by L’heure du conte : Quel cirque ! Musée des Beaux-Arts de Rouen Musée des Beaux-Arts de Rouen 14 avril 2022 Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime