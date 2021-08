Yutz Yutz Moselle, Yutz L’HEURE DU CONTE POUR TOUS – DRAGONS Yutz Yutz Catégories d’évènement: Moselle

Yutz

L’HEURE DU CONTE POUR TOUS – DRAGONS Yutz, 6 octobre 2021, Yutz. L’HEURE DU CONTE POUR TOUS – DRAGONS 2021-10-06 15:00:00 – 2021-10-06 Rue de la Pépinière MJC de la Pépinière

Yutz Moselle Contes d’Elisabeth Malgonne . Dès de 5 ans Entrez dans la grotte du dragon grâce aux contes et légendes d’Europe, d’Asie ou d’ailleurs. Depuis la nuit des temps, les dragons volent au-dessus de nos terres, nagent dans nos rivières et vivent dans notre imaginaire . accueil@mjc-yutz.com +33 3 82 56 20 73 http://www.mjc-yutz.com/ MJC de la Pépinière dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Yutz Autres Lieu Yutz Adresse Rue de la Pépinière MJC de la Pépinière Ville Yutz lieuville 49.34651#6.18987