L’heure du conte pour petits et grands Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

Villers-Cotterêts

L’heure du conte pour petits et grands Villers-Cotterêts, 20 avril 2022, Villers-Cotterêts. L’heure du conte pour petits et grands Villers-Cotterêts

2022-04-20 – 2022-04-20

Villers-Cotterêts Aisne Villers-Cotterêts 0 0 Un bibliothécaire de la médiathèque Alexandre Dumas va vous lire de nombreuses histoires se basant sur de nombreux mythes et légendes du monde entier, ou bien des récits extravagants.

Dès 6 ans.

Renseignements: 03 23 76 48 20

Gratuit Service communicatin mairie

Villers-Cotterêts

