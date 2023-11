L’heure du conte pour les bébés de 9 à 24 mois Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris L’heure du conte pour les bébés de 9 à 24 mois Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris, 15 novembre 2023, Paris. Le samedi 16 décembre 2023

de 10h30 à 11h15

Le mercredi 13 décembre 2023

de 10h30 à 11h15

Le samedi 18 novembre 2023

de 10h30 à 11h15

Le mercredi 15 novembre 2023

de 10h30 à 11h15

.Tout public. A partir de -1 ans. Jusqu’à 2 ans. gratuit

Des livres, des chansons, des comptines, des jeux de doigts… des tapis, des peluches, les bras rassurants et enveloppants d’un adulte… et bébé est prêt pour l’heure du conte ! L’heure du conte pour les bébés a lieu une fois par mois, le mercredi et le samedi à 10h30. Vérifiez bien les dates, car les inscriptions, obligatoires, sont ouvertes un mois avant la date. Nous n’accueillons pas de groupe pour ces séances. Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris Contact : +33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr

