L’heure du conte pour les bébés Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris Catégories d’évènement: île de France

L’heure du conte pour les bébés Bibliothèque Louise Walser-Gaillard, 12 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 18 juin 2022

de 10h30 à 11h30

Le samedi 14 mai 2022

de 10h30 à 11h30

Le samedi 09 avril 2022

de 10h30 à 11h30

Le samedi 12 mars 2022

de 10h30 à 11h30

Le samedi 12 février 2022

de 10h30 à 11h30

gratuit

Des livres, des chansons, des comptines, des jeux de doigts… des tapis, des peluches, les bras rassurants et enveloppants d’un adulte… et bébé est prêt pour l’heure du conte ! L’heure du conte pour les bébés a lieu un samedi par mois à 10h30. Les inscriptions, obligatoires, sont ouvertes un mois avant la date. Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal Paris 75009

Contact : 01 49 70 92 80 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr Enfants

