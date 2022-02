L’heure du conte pour les 2-4 ans Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

L’heure du conte pour les 2-4 ans Bibliothèque Louise Walser-Gaillard, 16 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 06 juillet 2022

de 10h30 à 11h30

Le samedi 02 juillet 2022

de 10h30 à 11h30

Le mercredi 29 juin 2022

de 10h30 à 11h30

Le samedi 25 juin 2022

de 10h30 à 11h30

Le mercredi 22 juin 2022

de 10h30 à 11h30

Le samedi 11 juin 2022

de 10h30 à 11h30

Le mercredi 08 juin 2022

de 10h30 à 11h30

Le mercredi 01 juin 2022

de 10h30 à 11h30

Le mercredi 25 mai 2022

de 10h30 à 11h30

Le samedi 21 mai 2022

de 10h30 à 11h30

Le mercredi 18 mai 2022

de 10h30 à 11h30

Le samedi 23 avril 2022

de 10h30 à 11h30

Le mercredi 20 avril 2022

de 10h30 à 11h30

Le samedi 16 avril 2022

de 10h30 à 11h30

Le mercredi 13 avril 2022

de 10h30 à 11h30

Le samedi 02 avril 2022

de 10h30 à 11h30

Le mercredi 30 mars 2022

de 10h30 à 11h30

Le samedi 26 mars 2022

de 10h30 à 11h30

Le mercredi 23 mars 2022

de 10h30 à 11h30

Le samedi 19 mars 2022

de 10h30 à 11h30

Le mercredi 16 mars 2022

de 10h30 à 11h30

Le samedi 19 février 2022

de 10h30 à 11h30

Le mercredi 16 février 2022

de 10h30 à 11h30

gratuit

Bébés chouettes, la coccinelle mal lunée, Petit Elliott, la grenouille à grande bouche, Petit clown, Nina et tous les autres sortent des bacs à albums de la bibliothèque. Tenez-vous prêt à écouter leurs histoires… et bien d’autres encore. Petits et grands, parents, grands-parents, nounous, baby-sitters… nous aimons tous écouter des histoires. Alors, rendez-vous les mercredis et samedis à 10h30, à la bibliothèque Louise Walser-Gaillard. Attention, une fois par mois, les heures du contes sont destinés aux bébés. Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal Paris 75009

2 : Blanche (Paris) (268m) 74 : Blanche – Calais (Paris) (101m)

Contact : 01 49 70 92 80 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr Enfants

Date complète :

2022-02-16T10:30:00+01:00_2022-02-16T11:30:00+01:00;2022-02-19T10:30:00+01:00_2022-02-19T11:30:00+01:00;2022-03-16T10:30:00+01:00_2022-03-16T11:30:00+01:00;2022-03-19T10:30:00+01:00_2022-03-19T11:30:00+01:00;2022-03-23T10:30:00+01:00_2022-03-23T11:30:00+01:00;2022-03-26T10:30:00+01:00_2022-03-26T11:30:00+01:00;2022-03-30T10:30:00+01:00_2022-03-30T11:30:00+01:00;2022-04-02T10:30:00+01:00_2022-04-02T11:30:00+01:00;2022-04-13T10:30:00+01:00_2022-04-13T11:30:00+01:00;2022-04-16T10:30:00+01:00_2022-04-16T11:30:00+01:00;2022-04-20T10:30:00+01:00_2022-04-20T11:30:00+01:00;2022-04-23T10:30:00+01:00_2022-04-23T11:30:00+01:00;2022-05-18T10:30:00+01:00_2022-05-18T11:30:00+01:00;2022-05-21T10:30:00+01:00_2022-05-21T11:30:00+01:00;2022-05-25T10:30:00+01:00_2022-05-25T11:30:00+01:00;2022-06-01T10:30:00+01:00_2022-06-01T11:30:00+01:00;2022-06-08T10:30:00+01:00_2022-06-08T11:30:00+01:00;2022-06-11T10:30:00+01:00_2022-06-11T11:30:00+01:00;2022-06-22T10:30:00+01:00_2022-06-22T11:30:00+01:00;2022-06-25T10:30:00+01:00_2022-06-25T11:30:00+01:00;2022-06-29T10:30:00+01:00_2022-06-29T11:30:00+01:00;2022-07-02T10:30:00+01:00_2022-07-02T11:30:00+01:00;2022-07-06T10:30:00+01:00_2022-07-06T11:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Adresse 26, rue Chaptal Ville Paris lieuville Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris Departement Paris

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

L’heure du conte pour les 2-4 ans Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 2022-02-16 was last modified: by L’heure du conte pour les 2-4 ans Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 16 février 2022 Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris Paris

Paris Paris