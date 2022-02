L’heure du conte. Plouénan Plouénan Catégories d’évènement: Finistère

Plouénan

L’heure du conte. Plouénan, 9 février 2022, Plouénan. L’heure du conte. Médiathèque Keroulas Plouénan

2022-02-09 – 2022-02-09 Médiathèque Keroulas

Plouénan Finistère Plouénan Chaque deuxième mercredi du mois accompagnés de tes parents, grand-parents ou de la nounou, découvre des histoires pour voyager, frissonner, rire ou se questionner…

À partir de 4 ans Infos et renseignements:

02 98 69 51 47 Médiathèque Keroulas Plouénan

