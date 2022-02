L’heure du conte Plélo Plélo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plélo

L’heure du conte Plélo, 11 mai 2022, Plélo. L’heure du conte Rue des Ecoles Médiathèque Plélo

2022-05-11 15:30:00 – 2022-05-11 16:00:00 Rue des Ecoles Médiathèque

Plélo Côtes d’Armor Plélo Chaque 2e mercredi du mois, Karen vous attend pour partager un temps de lecture d’albums pour les enfants à partir de 3 ans. Pendant une demi-heure venez avec vos enfants écouter plusieurs histoires.

Inscription préférable.

On vous attend nombreux ! Rue des Ecoles Médiathèque Plélo

