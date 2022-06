L’heure du Conte – Petites oreilles « Qui a peur du loup ? » à la bibliothèque

2022-06-18 11:00:00 11:00:00 – 2022-06-18 11:30:00 11:30:00 Rdv de 11h à 11h30 à la bibliothèque municipale. Gratuit. Réservation obligatoire. Rens. : 05 55 56 76 87 ou www.bibliotheque-saint-leonard-de-noblat.fr Nous vous proposons pour les enfants de 9 mois à 4 ans, une séance d’heure du conte « Qui a peur du loup ? ». Rdv de 11h à 11h30 à la bibliothèque municipale. Gratuit. Réservation obligatoire. Rens. : 05 55 56 76 87 ou www.bibliotheque-saint-leonard-de-noblat.fr dernière mise à jour : 2022-02-15 par

