Ornans Ornans Doubs, Ornans L’heure du conte Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Ornans

L’heure du conte Ornans, 11 décembre 2021, Ornans. L’heure du conte Médiathèque La Passerelle 26, rue Saint-Laurent Ornans

2021-12-11 – 2021-12-11 Médiathèque La Passerelle 26, rue Saint-Laurent

Ornans Doubs Venez nombreux écouter des contes de Noël à la Médiathèque ! Réservation conseillée. contact@mediathequeornans.fr +33 3 81 62 13 52 Venez nombreux écouter des contes de Noël à la Médiathèque ! Réservation conseillée. Médiathèque La Passerelle 26, rue Saint-Laurent Ornans

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Ornans Autres Lieu Ornans Adresse Médiathèque La Passerelle 26, rue Saint-Laurent Ville Ornans lieuville Médiathèque La Passerelle 26, rue Saint-Laurent Ornans