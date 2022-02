L’heure du conte « Orange et compagnie » Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Nos complices de la médiathèque du Canal vous content des histoires sur le thème de l’orange et des couleurs, qui vont mettront en appêtit pour venir découvrir l’exposition « Orange, la couleur des années pop » au musée avec les plus jeunes. **Mercredi 23 février à 16h** (durée : 30 mn). A partir de 3 ans. Gratuit. RDV : La Fabrique (2ème étage de la médiathèque du Canal)

Un moment pour les enfants dès 3 ans, pour partager des histoires sur le thème des couleurs. Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Saint-Quentin Yvelines

