L’heure du conte Obernai, 5 janvier 2022, Obernai.

L’heure du conte Obernai

2022-01-05 – 2022-01-05

Obernai Bas-Rhin Obernai

EUR Vous ne savez pas quoi faire le mercredi matin avec vos enfants ?

Venez écouter des contes à la Médiathèque ! Chaque mercredi matin, c’est l’Heure du conte.

Venez vous évader et voyager en compagnie des conteuses bénévoles de « Lire et faire Lire ». Découvrez de fabuleuses histoires pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Contes adaptés à tous les âges, entrée libre et gratuite. Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans.

Une séance de lecture de contes à la Médiathèque, pour petits et grands, par les bénévoles de »Lire et faire Lire’.

+33 3 88 95 18 20

Vous ne savez pas quoi faire le mercredi matin avec vos enfants ?

Venez écouter des contes à la Médiathèque ! Chaque mercredi matin, c’est l’Heure du conte.

Venez vous évader et voyager en compagnie des conteuses bénévoles de « Lire et faire Lire ». Découvrez de fabuleuses histoires pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Contes adaptés à tous les âges, entrée libre et gratuite. Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans.

Obernai

dernière mise à jour : 2021-12-16 par Office de tourisme d’Obernai