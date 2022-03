L’heure du conte Musée franco-américain du Château de Blérancourt Blérancourt Catégories d’évènement: Aisne

Blérancourt

L’heure du conte Musée franco-américain du Château de Blérancourt, 14 mai 2022, Blérancourt. L’heure du conte

Musée franco-américain du Château de Blérancourt, le samedi 14 mai à 20:00

Retracez l’aventure du Comité Américain pour les Régions Dévastées (CARD) et découvrez l’histoire méconnue de la création des bibliothèques pour les enfants aux côtés d’un conférencier et d’un conteur professionnel. Tout public Départs à 20h15, 21h30 et 22h45 Durée : 1h Gratuit. Sans réservation. Retracez l’aventure du CARD et découvrez l’histoire méconnue de la création des bibliothèques pour les enfants aux côtés d’un conférencier et d’un conteur professionnel. Musée franco-américain du Château de Blérancourt Place du Général Leclerc 02300 Blérancourt Blérancourt Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T22:45:00

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Blérancourt Autres Lieu Musée franco-américain du Château de Blérancourt Adresse Place du Général Leclerc 02300 Blérancourt Ville Blérancourt lieuville Musée franco-américain du Château de Blérancourt Blérancourt Departement Aisne

Musée franco-américain du Château de Blérancourt Blérancourt Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blerancourt/

L’heure du conte Musée franco-américain du Château de Blérancourt 2022-05-14 was last modified: by L’heure du conte Musée franco-américain du Château de Blérancourt Musée franco-américain du Château de Blérancourt 14 mai 2022 Blérancourt Musée franco-américain du Château de Blérancourt Blérancourt

Blérancourt Aisne