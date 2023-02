L’heure du conte ! Médiathèque Secondigny Secondigny Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

L'heure du conte ! 21 Rue de l'Anjou Médiathèque Secondigny Deux-Sèvres

2023-04-14 10:00:00 – 2023-04-14 11:00:00

Deux-Sèvres Secondigny EUR Installez-vous confortablement pour un temps de lecture avec vos bibliothécaires.

Détendez-vous, ouvrez grand vos oreilles et évadez- vous dans le monde merveilleux des contes, d’ici ou d’ailleurs. Installez-vous confortablement pour un temps de lecture avec vos bibliothécaires.

