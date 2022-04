L’Heure du Conte – Médiathèque de Moulins la Marche Moulins-la-Marche Moulins-la-Marche Catégories d’évènement: Moulins-la-Marche

L'Heure du Conte – Médiathèque de Moulins la Marche Moulins-la-Marche, 27 avril 2022, Moulins-la-Marche.

2022-04-27

Chaque mois, le conteur fera naître en vous des images, des moments d'évasion, d'émotions, de surprises à travers des récits grâce à sa voix, son corps, sa gestuelle, sa présence, son cœur. N'hésitez pas à pousser la porte de la médiathèque pour savourer cet instant convivial, il n'y a pas d'âge ! Les histoires se transmettent de bouche à oreille, nous comptons sur vous !

mediathequemoulins@paysdelaigle.fr +33 2 33 34 82 16

