### L'hEure du conte… et des histoires est de retour ! ### à la Médiathèque l'EURE de LIRE de Courville-sur-Eure ### Mercredi 15 décembre 2021 . Contes et histoires – 10h-10h30 : Pour les moins de 3 ans – 10h30-11h15 : Pour les plus de 3 ans .

Gratuit

Contes et histoires : 10h-10h30 Pour les moins de 3 ans , 10h30-11h15 Pour les plus de 3 ans

Médiathèque L’Eure de Lire Rue du 19 mars 1962 28190 Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure Eure-et-Loir



2021-12-15T10:00:00 2021-12-15T12:00:00