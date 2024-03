L’heure du conte Mars et avril Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement, samedi 6 avril 2024.

Les bibliothèques de Marseille sont ouvertes à tous et à toutes. Venez découvrir, échanger, vous informer, lire, écouter, partager, rencontrer, travailler, jouer, apprendre et vous distraire gratuitement, toute l’année !



Un rendez-vous spécial pour la jeunesse avec « L’heure du conte ».



Entrée libre dans la limite des places disponibles. Les tickets sont à retirer une 1/2 heure avant le début de la séance au 1er étage du département Jeunesse.



• Samedi 2 mars à 16h

Mizou, le petit chat noir

À la ferme, Mizou se réveille toujours le premier. Mais tout petit comme il est, il a très peur du chien ! Sa journée est ponctuée de bêtises et de découvertes… De et par Aimée de La Salle.

À partir de 2 ans.

En collaboration avec MCE productions



• Samedi 9 mars à 15h

Petites lectures féministes pour toutes et tous !

Venez écouter dès le plus jeune âge des histoires de femmes inspirantes et d’héroïnes intrépides.

À partir de 4 ans.

Lectures proposées par les bibliothécaires



• Samedi 23 mars à 16h

À la grâce du printemps

Dans le cadre du Printemps des Poètes, embarquez pour un voyage intense au pays de la parole vivante qui se partage en bouquets pour les yeux et les oreilles ! Par Marien Guillé, conteur et poète.

À partir de 6 ans.

En collaboration avec MCE productions.



• Samedi 6 avril à 16h

À vos marques, prêts, contez !

Visitons ensemble quelques histoires à la recherche des disciplines olympiques nécessaires pour devenir un personnage de conte au complet. La plus belle des médailles serait-elle d’avoir un coeur en or ?

De et par Clément Goguillot.

À partir de 6 ans.

En collaboration avec MCE productions.



• Samedi 13 avril à 16h

Kamishibaï et petites histoires

Le kamishibaï ou théâtre d’images est une technique de conte japonaise, revisitée par Lise Massal de façon très ludique pour le plus grand bonheur des tout-petits !

Pour les enfants de 18 mois à 5 ans.

En collaboration avec Kamishibaï et petites histoires.



• Samedi 27 avril à 15h et 16h

Ruban Bleu

De l’aube au crépuscule, la rivière emporte avec elle ses légendes et chante les secrets de ce qui l’entoure. Par Anaïs Vanmalle, saxophone alto, chant, guitare et objets sonores.

À partir de 3 ans.

En collaboration avec À petits sons. .

