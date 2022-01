L’heure du conte : Mardi-Gras Guerlesquin Guerlesquin Catégories d’évènement: Finistère

Guerlesquin

L'heure du conte : Mardi-Gras Guerlesquin, 8 février 2022, Guerlesquin. L'heure du conte : Mardi-Gras Rue du Général de Gaulle Bibliothèque Guerlesquin

2022-02-08 15:00:00 – 2022-02-08 16:00:00 Rue du Général de Gaulle Bibliothèque

Guerlesquin Finistère Guerlesquin Lectures sur le thème du Mardi-Gras à la bibliothèque pour les enfants de 4 à 10 ans.

Les enfants sont invités à venir déguisés.

L’animation est suivie d’un petit goûter. bibliotheque.guerlesquin@live.fr +33 2 98 72 95 96 Lectures sur le thème du Mardi-Gras à la bibliothèque pour les enfants de 4 à 10 ans.

L'animation est suivie d'un petit goûter.

