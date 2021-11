Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains L’heure du conte Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Saône

Luxeuil-les-Bains

L’heure du conte Luxeuil-les-Bains, 1 décembre 2021, Luxeuil-les-Bains. L’heure du conte Place de la Baille Bibliothèque Luxeuil-les-Bains

2021-12-01 – 2021-12-01 Place de la Baille Bibliothèque

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône Luxeuil-les-Bains EUR 0 0 À 14h à la bibliothèque municipale, place de la Baille. Information au 03 84 40 14 96. +33 3 84 40 14 96 À 14h à la bibliothèque municipale, place de la Baille. Information au 03 84 40 14 96. Place de la Baille Bibliothèque Luxeuil-les-Bains

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Autres Lieu Luxeuil-les-Bains Adresse Place de la Baille Bibliothèque Ville Luxeuil-les-Bains lieuville Place de la Baille Bibliothèque Luxeuil-les-Bains