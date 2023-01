L’heure du conte Liesle Liesle Liesle Catégories d’Évènement: Doubs

2023-01-26 17:30:00

Doubs Liesle L’heure du conte reprend ses habitudes ! Venez y participer avec le thème « petite peur et grand frisson ». Les enfants non inscrits au périscolaire doivent être accompagnés d’un adulte. bibliotheque.arc-et-senans@wanadoo.fr +33 3 81 57 55 86 Place Sainte-Etienne Périscolaire Liesle

