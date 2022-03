L’HEURE DU CONTE “LES MONTRES” Vigneux-de-Bretagne Vigneux-de-Bretagne Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vigneux-de-Bretagne

L’HEURE DU CONTE “LES MONTRES” Vigneux-de-Bretagne, 26 mars 2022, Vigneux-de-Bretagne. L’HEURE DU CONTE “LES MONTRES” Bibliothèque 9, rue Fontaine Saint-Martin Vigneux-de-Bretagne

2022-03-26 10:30:00 – 2022-03-26 12:20:00 Bibliothèque 9, rue Fontaine Saint-Martin

Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique Vigneux-de-Bretagne EUR 7 Le dernier samedi de chaque mois de 10h30 à 11h30 à la bibliothèque pour tous. Les bénévoles proposent des lectures et activités sur un thème pour petits et grands.

Inscription obligatoire Conte et lecture à la bibliothèque bptvigneux44@gmail.comouàlabibliothèque Le dernier samedi de chaque mois de 10h30 à 11h30 à la bibliothèque pour tous. Les bénévoles proposent des lectures et activités sur un thème pour petits et grands.

Inscription obligatoire Bibliothèque 9, rue Fontaine Saint-Martin Vigneux-de-Bretagne

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Vigneux-de-Bretagne Autres Lieu Vigneux-de-Bretagne Adresse Bibliothèque 9, rue Fontaine Saint-Martin Ville Vigneux-de-Bretagne lieuville Bibliothèque 9, rue Fontaine Saint-Martin Vigneux-de-Bretagne Departement Loire-Atlantique

L’HEURE DU CONTE “LES MONTRES” Vigneux-de-Bretagne 2022-03-26 was last modified: by L’HEURE DU CONTE “LES MONTRES” Vigneux-de-Bretagne Vigneux-de-Bretagne 26 mars 2022 Loire-Atlantique Vigneux-de-Bretagne

Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique