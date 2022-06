L’HEURE DU CONTE Lens Lens Catégorie d’évènement: Lens

L’HEURE DU CONTE Lens, 22 juin 2022, Lens. L’HEURE DU CONTE 13D Rte de Béthune Lens

2022-06-22 – 2022-06-22

13D Rte de Béthune Lens 62300 Lens L’heure du conte, pour écouter de belles histoires et partager autour de celles-ci. +33 3 21 69 08 30 https://mediatheque.mairie-lens.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=553 L’heure du conte, pour écouter de belles histoires et partager autour de celles-ci. 13D Rte de Béthune Lens

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Catégorie d’évènement: Lens Autres Lieu Lens Adresse 13D Rte de Béthune Ville Lens lieuville 13D Rte de Béthune Lens

Lens Lens https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lens/

L’HEURE DU CONTE Lens 2022-06-22 was last modified: by L’HEURE DU CONTE Lens Lens 22 juin 2022

Lens