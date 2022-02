L’Heure du conte La Roque-d’Anthéron La Roque-d'Anthéron Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Roque-d'Anthéron

L’Heure du conte La Roque-d’Anthéron, 9 mars 2022, La Roque-d'Anthéron. L’Heure du conte Place Voltaire Médiathèque Anne-Sylvestre La Roque-d’Anthéron

2022-03-09 16:00:00 16:00:00 – 2022-03-09 17:00:00 17:00:00 Place Voltaire Médiathèque Anne-Sylvestre

La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône La Roque-d’Anthéron Rendez-vous dans l’espace “Pestacle” un espace en gradins au coeur de l’espace de lecture… et un grand rideau pour garder l’intimité du récit entre les spectateurs et la conteuse. Animation contée de 18 mois à 4 ans par Anne – Laure Rey +33 4 42 50 70 74 Rendez-vous dans l’espace “Pestacle” un espace en gradins au coeur de l’espace de lecture… et un grand rideau pour garder l’intimité du récit entre les spectateurs et la conteuse. Place Voltaire Médiathèque Anne-Sylvestre La Roque-d’Anthéron

dernière mise à jour : 2022-02-25 par Office de Tourisme de La Roque d’Anthéron Provence Tourisme / Office de Tourisme de La Roque d’AnthéronProvence Tourisme / Office de Tourisme de La Roque d’Anthéron

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, La Roque-d'Anthéron Autres Lieu La Roque-d'Anthéron Adresse Place Voltaire Médiathèque Anne-Sylvestre Ville La Roque-d'Anthéron lieuville Place Voltaire Médiathèque Anne-Sylvestre La Roque-d'Anthéron Departement Bouches-du-Rhône

La Roque-d'Anthéron La Roque-d'Anthéron Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-roque-dantheron/

L’Heure du conte La Roque-d’Anthéron 2022-03-09 was last modified: by L’Heure du conte La Roque-d’Anthéron La Roque-d'Anthéron 9 mars 2022 Bouches-du-Rhône La Roque d'Anthéron

La Roque-d'Anthéron Bouches-du-Rhône