L’heure du conte : la princesse au petit pois Sigoulès-et-Flaugeac, 24 novembre 2021, Sigoulès-et-Flaugeac. L’heure du conte : la princesse au petit pois Bibliothèque 6 Route d’Uffer Sigoulès-et-Flaugeac

2021-11-24 14:00:00 – 2021-11-24 Bibliothèque 6 Route d’Uffer

Sigoulès-et-Flaugeac Dordogne Sigoulès-et-Flaugeac Delphine Derosais propose la lecture d’un conte adapté pour les enfants de 5 à 8 ans : ” La princesse au petit pois “.

