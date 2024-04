L’HEURE DU CONTE Médiathèque de Florange Florange, samedi 20 avril 2024.

Ici on ne lit pas, on conte ! Et vous pouvez compter sur nous pour vous faire voyager à travers des histoires tantôt fantastiques, drôles, touchantes et palpitantes. Evidemment, les aventures ne s’arrêtent pas là. Les bibliothécaires proposent ensuite aux enfants un bricolage pour rapporter un souvenir chez soi !

De 4 à 9 ans. Sur inscription.Enfants

Début : 2024-04-20 10:30:00

fin : 2024-04-20

Médiathèque de Florange 51 Avenue de Lorraine

Florange 57190 Moselle Grand Est mediatheque@mairie-florange.fr

