L’HEURE DU CONTE Florange, 2 avril 2022, Florange. L’HEURE DU CONTE Médiathèque de Florange 51 Avenue de Lorraine Florange

2022-04-02 10:30:00 10:30:00 – 2022-04-02 Médiathèque de Florange 51 Avenue de Lorraine

Florange Moselle Florange Il était une fois, des bibliothécaires qui racontaient aux enfants des histoires fabuleuses peuplées de petites fées malicieuses, de chevaliers courageux et d’animaux facétieux. Pour prolonger ce moment sympathique, ils se retrouvaient tous ensemble autour d’un atelier d’arts plastiques. De 4 à 9 ans. Sur inscription. mediatheque@mairie-florange.fr +33 3 82 59 44 90 https://florange-pom.c3rb.org/agenda/80-l-heure-du-conte#date-273 Médiathèque de Florange 51 Avenue de Lorraine Florange

