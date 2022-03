L’heure du conte Flers Flers Catégories d’évènement: Flers

Orne

L’heure du conte Flers, 23 mars 2022, Flers. L’heure du conte Flers

2022-03-23 10:30:00 – 2022-03-23

Flers Orne Ouvrez grandes vos petites oreilles, on vous raconte des histoires Gratuit – à partir de3 ans Ouvrez grandes vos petites oreilles, on vous raconte des histoires Gratuit – à partir de3 ans +33 2 33 98 42 22 https://mediatheque.flers@flers-agglo.fr/ Ouvrez grandes vos petites oreilles, on vous raconte des histoires Gratuit – à partir de3 ans Flers

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Flers, Orne Autres Lieu Flers Adresse Ville Flers lieuville Flers Departement Orne

Flers Flers Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/flers/

L’heure du conte Flers 2022-03-23 was last modified: by L’heure du conte Flers Flers 23 mars 2022 Flers Orne

Flers Orne